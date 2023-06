Quelli che rimproverano ai bombardati di tifare contro chi li bombarda senza pensare alle conseguenze

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 giugno 2023) Se il 2016 è stato l’anno della post-verità, se la deflagrazione della Brexit e l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca hanno affermato nel discorso pubblico occidentale un modo di ragionare e di discutere in base al quale l’appello alla prova dei fatti, il riferimento alla realtà oggettiva, il richiamo alla corrispondenza tra le parole e le cose – la verità, insomma – perde ogni importanza, con l’invasione russa dell’Ucraina possiamo dire di essere entrati nell’era della post-dignità. E il dibattito seguito alla rivolta di Evgenij Prigozhin ne ha dato in questi giorni la dimostrazione definitiva. Definiamo post-dignitoso quell’ambiente o ecosistema informativo in cui a nessuno, neanche al più preparato e al meglio intenzionato degli interlocutori, è concesso sottrarsi alla logica di un dibattito interamente incentrato sulle categorie di «specchio-riflesso» e «lui è peggio di me» (o ...