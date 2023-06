Quella volta che volevano arrestarmi E Vittorio Feltri…

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 giugno 2023) Nei giorni scorsi il grandeFeltri ha compiuto 80 anni. Voglio raccontarvi un aneddoto che ben descrive la figura di. Risale a quando cercarono di arrestare me e Sallusti per la vicenda Arpisella-Marcegaglia. Si trattava ovviamente di una boiata e, dopo nove anni, fui ovviamente assolto, mentre Sallusti fu tirato fuori dal processo dopo due anni. Arrivò il capitano Ultimo, mi perquisirono casa, mi fecero di tutto e mi rovinarono la reputazione per un po’ di anni per un’intercettazione in cui io stavo scherzando con Arpisella. Insomma, una cosa incredibile che soltanto un magistrato come Woodcock poteva prendere in considerazione. Il giorno dopo le perquisizioni, torno al Giornale e decido con Sallusti, che è perfettamente d’accordo con me, di fare una conferenza stampa. Non aveva senso non esporsi: sapevamo che da lì a poco tutte le ...