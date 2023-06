Quel che ho capito di Francesco Paolo Figliuolo

Quando le cose vanno bene… incaso ogni pregiudizio e convinzione del passato sfuma nel vento. Ben diversa è la situazione legata a ciòpensano gli addetti ai lavori. Cosa stanno ...'Dalle carte' dice 'appareil colonnello Cogliandro era quelloaveva fatto l' assemblaggio di tuttocarteggio Mi. Fo. Bialifu poi trovato da Pecorelli eè forse alla base di una ...Per giunta, se considero62 per cento di dati/servizi critici degli operatori sanitari, faccio proprio fatica a capire come per un comune diventino "zero". Cosa dire, poi, delle scuole...

TITAN: spunta un Video sui social che ricostruisce quel che può essere accaduto iLMeteo.it

«Pur essendosi ridotti di molto - scrive Salvatore Nocera, commentando un articolo apparso sulla testata “Avvenire” -, gli episodi nei quali i bambini con disabilità intellettiva si vedono rifiutare l ...Chissà che risposte si saranno date per tutti quei giorni e tutti quei sopravvissuti. Ma non sempre erano soldati al fronte o deportati nei lager. Talvolta anche semplici ragazzi, trovatisi nel posto ...