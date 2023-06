Quei resti sono di Julian Sands | svelato il mistero dell' attore scomparso

Nelle ultime ore l'esito si era fatto sempre più probabile.trovati nelle montagne della California sono quelli dell'attore britannico Julian Sands , scomparso durante un'escursione a gennaio. Lo riferisce la Cnn citando la polizia , tre giorni dopo ...... quando si soleva giocare proprio, come è accaduto in quest'occasione, tra idelle 'ruagnare'. tessendovalori e, perché no, quel senso di comunità, che alle volte viene a mancare. Abbiamo ...Lo sceriffo della contea di Bernardino ha infatti confermato il ritrovamento di alcuni, non ... che aveva manifestato la volontà di avventurarsi proprio inluoghi. In queste ore, i social ...

"Quei resti sono di Julian Sands": svelato il mistero dell'attore ... ilGiornale.it

L'attore era dato per disperso dallo scorso gennaio. Gli esami effettuati sui resti umani rinvenuti alcuni giorni fa hanno dato esito positivo ...Ora c'è la conferma della polizia: i resti umani trovati sul Monte Baldy, in California, il 24 giugno scorso sono quelli dell'attore britannico Julian Sands . L'uomo era scomparso durante ...