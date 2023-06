Quarantatré anni fa la strage di Ustica

Da quella notte, sono trascorsie la verità, tutta la verità , non è ancora stata conosciuta. E, probabilmente, non la si conoscerà mai. Benché non ci sia un atto formale, la strada ...Il muro di gommafa. Preistoria per le nuove generazioni. Eppure una preistoria da conoscere perché Ustica e le inchieste conseguenti sono la cartina di tornasole del buio di un ...Giuseppe Mazzarella, da più di 40storico medico sociale dei granata. Ci penserà proprio Mazzarella a gettare acqua sul fuoco con questa dichiarazione: 'Ci tengo a precisare, dopo aver letto ...

Sanremo 2021, le pagelle dei testi delle canzoni in gara Recensiamo Musica