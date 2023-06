Quando e dove va in ritiro l’Atalanta? Calendario | date e località | i piani dei nerazzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Comincerà martedì 11 luglio la stagione 2023/24 del, sempre allenata da Gian Piero Gasperini. Il ritrovo sarà al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingoniasi svolgeranno le prime sedute di allenamento. Dal 14 luglio, la squadra si trasferirà a Clusone, in Alta Val Seriana (sempre in provincia di Bergamo)fino al 22 dello stesso mese proseguirà la preparazione. Già fissate anche le prime amichevoli della Dea, che si disputeranno tutte al Centro Sportivo “Città di Clusone” alle 17.00. Le prime due, come da tradizione, si svolgeranno contro le rappresentative locali. Domenica 16 luglio con la Rappresentativa Città di Clusone e giovedì 20 luglio contro la Rappresentativa Val Seriana. A chiudere ilin altura, sabato 22 luglio, il test contro gli svizzeri del Locarno. Foto: LaPresse