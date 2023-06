Quando e dove va in ritiro la Roma? Calendario | date e località | i piani dei giallorossi

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Dimenticare la sconfitta in Finale di Europa League ai calci di rigore contro il Siviglia. Questo sarà il primo obiettivo della nuova stagione dellache andrà ad aprirsi da qui a pochi giorni. I, che riproveranno la campagna europea nella stessa competizione, cercheranno anche di muovere passi in avanti importanti nella Serie A 2023-2024 con il sogno della Champions League. Ma, come si svilupperà la preparazione di capitan Lorenzo Pellegrini e compagni verso la prossima annata che prenderà il via nel weekend del 20 agosto? Come tradizione lasi allenerà a Trigoria, nel proprio centro sportivo. I lavori si svilupperanno dall’8 luglio fino al 23 dello stesso mese. Dopodiché sarà tempo di trasferta asiatica. Da un lato la squadra della capitale proseguirà nel proprio lavoro, ma inizierà anche a scendere in campo ...