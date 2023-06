Quando comincia Nba 2023 2024 | date preseason e regular season

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Da poche settimane i Denver Nuggets si sono aggiudicati il primo titolo della loro storia, ma per l’NBA è già tempo di pensare alla stagione. Andato in scena il draft a Brooklyn, con Victor Wembanyama prima scelta assoluta dei San Antonio Spurs, i prossimi step saranno l’inizio della free agency il 30 giugno e durante le prime settimane di luglio la Summer League a Las Vegas in cui vedremo all’opera il sopracitato talento francese e gli altri rookies che si metteranno in mostra. L’inizio dellaè fissato per i primi giorni di ottobre, un po’ in ritardo rispetto al solito a causa dei Mondiali che si terranno fino a settembre inoltrato. L’inizio dellaancora non ha una data ufficiale, ma i rumors indicano il ...