Quagliariello tifa Napoli | ma a Salerno non gradiscono

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - Dalla presentazione di un libro a una polemica che finisce con l'annullamento dell'evento. Accade adove, giovedì alle 18.30 alla Pinacoteca provinciale di via Mercanti, l'ex ministro Gaetano, senatore fino allo scorso anno, avrebbe presentato il suo 'Scusa papà ma tifo' (Rubettino editore), un racconto su come conciliare l'amore per ilcon quello per un padre amatissimo, ma juventino e come mettere d'accordo carriera universitaria e impegni politici con il desiderio di seguire ovunque la propria squadra del cuore. "Ritengo che la presentazione di questo libro a, a pochi passi dal luogo in cui 'nacque' la Salernitana, presso la sede della Pinacoteca provinciale, con la presenza e i saluti del delegato alla cultura della Provincia, sia assolutamente ...