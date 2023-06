Putin | “Wagner con esercito o in Bielorussia” Prigozhin | “Era protesta | non golpe”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il discorso del presidente della Russia, che non nomina mai il capo dei mercenari: "Gli organizzatori della rivolta hanno tradito il Paese" Vladimircancella Evghenye grazia ladopo la rivolta che si è fermata a 200 km da Mosca. Il leader dei mercenari, segnalato inda alcuni media, prova ad archiviare la parolae parla di “marcia per la giustizia” dal suo ‘esilio’, con ogni probabilità a Minsk, dove è stato accolto dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il presidente della Russia, con un discorso televisivo alla nazione, prova a riprendere il centro della scena dopo un weekend ad altissima tensione. “C’è stata la massima unità della società”, dicenel messaggio di circa 5 minuti, trasmesso prima di una riunione con i vertici ...

In un discorso il dirigente, alleato fedele di Vladimir, ha sottolineato che è stato "doloroso assistere" all'ammutinamento didurante il fine settimana. "Anche molti bielorussi li ...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Prigozhin, all'alba il volo del mistero Rostov - Minsk Golpe in Russia, tutto quello che sappiamoimplacabile sancisce la fine dellaL'inferno ...Dopo il tentativo di 'Marcia su Mosca' di sabato del capo della compagnia, il presidente russo Vladimirè tornato a parlare alla nazione. Il discorso nella serata di lunedì annunciato con poco anticipo dal Cremlino fa da contraltare al messaggio audio di 11 ...

“Con me o l’esilio”: Putin implacabile sancisce la fine della Wagner la Repubblica

Più trascorrono i giorni e più il presunto colpo di Stato in Russia assume le sembianze di una farsa Più trascorrono i giorni e più il presunto colpo di Stato in Russia assume le sembianze di una fars ...Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce Ukrainska Pravda. L'aereo, scrive, ...