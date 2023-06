Putin voleva dividere l'occidente. Invece l'ha unito contro la Russia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 giugno 2023) Al direttore - Caro Cerasa, passare dagli articoli degli opinionisti “neoerasmiani” (“La pace più ingiusta è preferibile alla guerra più giusta”, Erasmo da Rotterdam, “Querela pacis”, 1517) a quelli di Vittorio Emanuele Parsi sul Foglio dà sempre un senso di sollievo. E’ come aprire una finestra in una stanza piena di fumo. E quanto il professore dell’Università Cattolica ha scritto ieri su queste colonne, commentando il puzzle russo di queste ore, lo conferma. Mi sia consentita solo una nota a margine: difficilmenteperdonerà a Prigozhin di avere smontato tutte le menzogne della propaganda del Cremlino sulla guerra civile in Donbas, sulla guerra per procura della Nato e sulla volontà di Kyiv di aggredire lacome cause che hanno provocato “l’operazione militare speciale”.Michele Magno Il primo obiettivo diin ...