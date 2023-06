Putin | “Tutti i tentativi di creare disordine interno andranno a fallire”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirha parlato alla nazione. In un discorso televisivo ha esortato gli uomini del gruppo Wagner a firmare un contratto da volontari con il ministero della Difesa, di tornare a casa o trasferirsi in Bielorussia", dove si stanno allestendo dei campi per la compagnia privata militare fondata da Evgeny Prigozhin. Il capo del Cremlino ha detto di aver dato l'ordine "di evitare spargimenti di sangue" durante la tentata rivolta del gruppo paramilitare Wagner del 24 giugno, ringraziando i russi per il loro "patriottismo" e la loro unità. "Volevano che i soldati russi si uccidessero l'un l'altro" "Ringrazio voi per la vostra resilienza, la vostra unità e il vostro patriottismo. Questa solidarietà ha dimostrato che ogni ricatto, ogni tentativo didisordini interni sono destinati al fallimento", ha detto ...

In effetti, l'intera società russa ha unito e ha raccolto la principale responsabilità per il destino della Patria", le parole di in un discorso alla Russia dopo la rivolta della brigata

Il gruppo mercenario pronto a trasferire attività e caserme in Bielorussia. Il leader punta a mantenere gli affari in Africa e nel resto del mondo ...La ribellione "per esprimere una protesta e non per rovesciare il governo del Paese", ha spiegato Prigozhin. Secondo alcuni media il capo dei mercenari sarebbe a Minsk ...