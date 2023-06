...mondo siad Est. L'Europa non è più centrale . E soprattutto l'Europa non è, se continua a essere stretta tra il populismo delle dichiarazioni e la burocrazia delle decisioni. La terza :......mondo siad Est. L'Europa non è più centrale . E soprattutto l'Europa non è, se continua a essere stretta tra il populismo delle dichiarazioni e la burocrazia delle decisioni. La terza :...... tuttavia, rimane molto rilevante, a seconda degli aspetti su cui sil'attenzione e degli elementi che caratterizzano il conflitto. leggi anche Colpo di stato in Russia,sotto attacco da ...

Putin sposta in Bielorussia tutto ciò che ha di più pericoloso Il Foglio

Lukashenka si prepara ad accogliere gli arsenali e i combattenti ribelli. Il capo del Cremlino svela quanto gli costa la Wagner di Prigozhin, che adesso lascia le armi pesanti al ministro della Difesa ...«Abbiamo evitato un bagno di sangue. La ribellione armata sarebbe comunque stata soppressa. Era un crimine contro la Russia che aiutava i nostri nemici di Kiev e ...