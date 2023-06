Putin | ' rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina'

"Non si sa cosa sarebbe stato del Paese - ha sottolineato- ma tutti i risultati ottenuti nei combattimenti saranno andati perduti". Il presidente russo si è riferito anche ai responsabili ...27 giu 14:25di perdere tutte le conquiste in Ucraina Se l'ammutinamento della Wagner non fosse stato fermato, tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto in Ucraina 'sarebbero andati ..."Non si sa cosa sarebbe stato del Paese - ha sottolineato- ma tutti i risultati ottenuti nei combattimenti saranno andati perduti". Il presidente russo si è riferito anche ai responsabili ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che i responsabili della Wagner «non abbiano rubato nulla» , ma ha aggiunto che saranno fatti gli ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 489. La guardia nazionale russa, responsabile della sicurezza dei siti governativi, sarà equipaggiata con armi pesanti e tank. Putin ha tenuto un discorso alla na ...