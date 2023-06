Putin prova a spiegare il “golpe” della Wagner ma i dubbi restano

Leggi su panorama

(Di martedì 27 giugno 2023) Per l’occasione, Vladimirha tolto la cravatta color vinaccia e l’ha sostituita con una nera, quasi fosse listato a lutto. L’ora è buia in effetti, perché si tratta dial popolo russo cosa diavolo sia successo sabato 24 giugno 2023, quando un manipolo di mercenari ha marciato sulla capitale dirigendo i propri strali sull’élite corrotta che guida la guerra in Ucraina, prima di fare un improvviso quanto mirabolante dietrofront. Abbiamo già dato alcune possibili interpretazioni sul tentato, ma non siamo certo noi a doveral mondo cosa sta accadendo in Russia in queste ore. Quella persona è, semmai, il presidenteFederazione russa. Il quale, dopo un primo intervento per chiedere «di non commettere questo errore gravissimo, ...