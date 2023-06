Putin parla alla tv russa | Tentativi di creare disordini interni falliranno | Media Ucraina | L' aereo privato di Prigozhin è atterrato a

'Dopo aver pronunciato il suo discorso,ha tenuto una riunione con il procuratore generale ... 27 giu 00:52 Lukashenkoalla nazione in giornata Il presidente della Bielorussia Alexander ...Il capo della Wagnerqualche ora prima del discorso televisivo di. Il suo tentativo di ridefinire l'azione iniziata sabato, a giudicare dal messaggio che arriva poi dal Cremlino, non ...E nessuno ha sparato contro i Wagner (anche se Prigozhindi vittime). Una scelta dettata dall'... tra uomini che da tempo combattono fianco a fianco Per paradosso, l'unica consolazione per...

Russia, Putin alla nazione: 'La rivolta sarebbe stata soffocata comunque'. Atteso anche il discorso di Lukashenko Agenzia ANSA

Il presiedente russo Vladimir Putin si è rivolto alla nazione dopo la tentata rivolta del gruppo mercenario Wagner: "La Russia è unita".Putin riappare in TV e tiene un discorso alla Nazione dopo i fatti accaduti nel fine settimana: "La ribellione Wagner non ha spaccato la Russia" ...