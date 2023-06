Putin malato | il video riaccende i dubbi sulla salute | ' Labbro inferiore e mento tremano | effetti di una paresi'

La leadership dimai così debolecome sta Il video del dubbio Nel filmatoappare solo per meno di 15 secondi, ma sul suo volto sono visibili movimenti che sembrano stonare, scrive ...Lukashenko non conta, è, non è stato neppure lui a fare la mediazione ma qualcuno per lui. Senon caccia Shoigu e Gerasimov, questa guerra continuerà a essere una distruzione lenta di ......che dal 2022 hanno detto che eragrave, poi che era morto, poi che mandava un sosia alle riunioni e via fantasticando. Visto invece con maggiore lucidità, si può dire che da un lato...

Putin malato, il video riaccende i dubbi sulla salute: «Labbro inferiore e mento tremano, effetti di una pares leggo.it

Nuovi dubbi sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. È bastato un video di soli 30 secondi a riaprire il dibattito sul reale stato psico-fisico del leader russo: il video in ...«Che cosa è successo Basta riascoltare quello che Prigozhin ha detto per mesi. Voleva che Putin sostituisse il ministro della Difesa, Shoigu, e il suo capo di Stato maggiore, ...