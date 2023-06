Putin | “In Russia l’ammutinamento è fallito ” E Prigozhin atterra a Minsk

(Di martedì 27 giugno 2023) Laaffronta giornate convulse e Vladimirtorna a parlare in un messaggio televisivo alla nazione. Lo fa dopo oltre 2 giorni di silenzio, tra le voci più disparate che lo davano in fuga all’estero. Nella tarda serata del 26 giugno ha detto in tv che il pericolo è passato. E che gli ammutinati non sono riusciti a spaccare la. Si riferiva, senza mai nominarlo, al capo del gruppo Wagner, Yevgeny, e ai suoi miliziani. I tentativi “criminali” di creare disordine interno sono falliti. Il Paese è stato “salvato dalla distruzione” grazie alla fedeltà dei suoi militari e dei suoi servizi di sicurezza. Un discorso di non più di 5 minuti, come quello di sabato mattina, 24 giugno, in cui il presidente aveva denunciato il “tradimento” mentre le milizie della Wagner si dirigevano verso Mosca. Vladimir ...

In un discorso il dirigente, alleato fedele di Vladimir, ha sottolineato che è stato "... In conclusione, il presidente bielorusso ha detto: "È mia opinione che moriremo tutti se la...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Prigozhin, all'alba il volo del mistero Rostov - Minsk Golpe in, tutto quello che sappiamoimplacabile sancisce la fine della Wagner L'inferno ...... il cui capo sarebbe atterrato marted mattina a Minsk, lacerca di mostrare che tutto ... Vladimirin un videomessaggio a una conferenza di giovani industriali, e il ministro della Difesa ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: “L'aereo privato di Prigozhin atterrato a Minsk”. Chiusa l'indagine nei ... la Repubblica

The charge of mounting an armed mutiny carries a punishment of up to 20 years in prison. Mr Prigozhin escaping prosecution poses a stark contrast to how the Kremlin has been treat ...Russian President Vladimir Putin emerged from the aftermath of an armed rebellion over the weekend with shakier control over his country and growing questions about how long he can maintain power.