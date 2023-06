Putin | il discorso in tv | «Sfiorata la guerra civile | l' esercito è rimasto fedele Avremmo soffocato la rivolta»

...deflagrazione della Brexit e l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca hanno affermato nel... C'è voluto infatti che il famigerato "cuoco di" (o per meglio dire il suo "macellaio", come ...Poi il presidente russo Vladimircon un brevissimo, ma implacabilealla nazione che interrompe il palinsesto televisivo serale e sancisce la fine della compagnia militare privata ...27 Giugno 2023 Capire quale sarà il destino dei mercenari della Wagner non è facile . Nel suo recentetelevisivoha detto che potranno mettersi al servizio del ministero della difesa o di altri apparati dello Stato russo, tornare dalle loro famiglie o andare in Bielorussia (una sorta di ...

Russia, Putin alla nazione: "La rivolta sarebbe stata soffocata comunque". Atteso anche il discorso di Lukashenko ... Agenzia ANSA

«Abbiamo evitato un bagno di sangue. La ribellione armata sarebbe comunque stata soppressa. Era un crimine contro la Russia che aiutava i nostri nemici di Kiev e ...Le notizie sulla guerra di martedì 27 giugno, in diretta. Il presidente russo ha discusso coi vertici delle agenzie di sicurezza il lavoro svolto in questi giorni e i compiti emersi alla luce degli ev ...