Putin? Avete rimediato figuracce epocali! | Rampini scatenato | chi fa a pezzi | Video

[[(Video)replica alle accuse di Prigozhin: "È un traditore"]], che pure ha continuato, come già sabato, a non citare mai esplicitamente Prigozhin, ha riconosciuto che "la stragrande ...agito in modo chiaro e ben coordinato in una situazione difficile ", ha dichiarato, presente ad una cerimonia nella piazza della cattedrale del Cremlino. Il leader russo ha quindi ...Di fattofermato la guerra civile", ha detto il Capo di Stato russo.ha poi riconosciuto che il governo ha finanziato completamente il gruppo di mercenari, stanziando circa un miliardo ...

Lukashenko: "Ho consigliato Putin di non uccidere Prigozhin". Zuppi a Mosca per la missione di pace - Tikhanovskaya: Bielorussia non diventerà un rifugio per Wagner - Tikhanovskaya: Bielorussia non diventerà un rifugio per Wagner RaiNews

Secondo l'agenzia di stampa russa Tass “le forze dell'ordine hanno fermato un taxi su cui viaggiava Giovanni Di Massa per un controllo, ed è stato trovato con più di un grammo di mefedrone”. Non era a ...Testimone della guerra di occupazione russa in Ucraina, il giovane danzatore ha abbandonato Mosca e in soli due giorni, dopo essere stato nominato ...