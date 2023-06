Putin ammette di aver pagato il gruppo Wagner un miliardo di euro nell' ultimo anno

Lo ha detto il presidente russo Vladimir, come riporta Ria Novosti. "Tutte le conquiste ottenute durante i combattimenti, molte di esse, in ogni caso, sarebbero andate perse", ha aggiunto ...[[(Video)replica alle accuse di Prigozhin: "È un traditore"]], che pure ha continuato, come già sabato, a non citare mai esplicitamente Prigozhin, ha riconosciuto che "la stragrande ...e l'establishment russo ne escono sicuramente indeboliti. Potrebbe essere l'inizio della sua ... E Mark Galeotti, il più ascoltato osservatore degli apparati di sicurezza,tranquillamente: ...

Obiettivi, effetti politici e impatto sulla guerra in Ucraina del tentato golpe del capo della Wagner. Parla l’ex colonnello dell’intelligence russa Dmitri Trenin: "Prigozhin isolato, vedo rafforzata ...La cremlinologia ai tempi dell’Urss era la scienza inesatta con la quale gli esperti delle dinamiche di potere dell’Unione Sovietica cercavano di spiegare – magari analizzando le fotografie ufficiali ...