Pusher torturato e ucciso a Lonate Pozzolo | aveva rubato droga e soldi per aprire una sua piazza di spaccio | arrestate 25 persone

Tempo medio di lettura: 5 minuti Il ritrovamento del cadavere di un uomo privo di documenti, di probabile origine nord - africana , abbandonato seminudo in una piazzola di sosta a bordo strada lungo ...leggi anche Settala,sorpresi con machete e pugnale nei boschi: 2 arrestati Le torture Le ... A quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe statoe ucciso per un furto di droga e soldi per ...I reati contestati sono quelli di tortura con uccisione del, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in particolare spaccio nelle zone boschive in ...

Lonate Pozzolo, il pusher torturato a morte dopo il furto di droga e soldi. Colpo alla banda: 24 in carcere Corriere Milano

Le indagine della Squadra Mobile di Varese partite dal ritrovamento del cadavere del 24enne nordafricano, abbandonato seminudo in una piazzola di sosta a bordo strada della strada statale 336 nel Comu ...L'operazione della Polizia di Varese in seguito alle indagini avviate nel maggio 2022 dopo il ritrovamento di un cadavere a bordo strada a Lonate Pozzolo ...