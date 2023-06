PSG | contatti continui per Lucas Hernandez | la maxi richiesta del Bayern

(Di martedì 27 giugno 2023) Secondo quanto riferisce RMC Sport, proseguono itraMonaco e Paris Saint-Germain per il trasferimento in Ligue 1 del difensore...

Commenta per primo Secondo quanto riferisce RMC Sport , proseguono itra Bayern Monaco e Paris Saint - Germain per il trasferimento in Ligue 1 del difensore ... colal lavoro per chiudere ...Kim - Bayern Monaco, l'accordo tra Lucas Hernandez ed ilsblocca l'affare. Tutti gli aggiornamentiSono ore caldissime anche in casa Napoli per la ... Nelle ultime ore ci sono stati nuovitra ...Il Psv spera di tenerlo, mentre ilvorrebbe riportarlo a Parigi pagando la clausola di recompra ... Nuovisono previsti nei prossimi giorni. 2023 - 06 - 26 12:25:22 Udinese, Balzaretti è il ...

PSG: contatti continui per Lucas Hernandez, la maxi richiesta del ... Calciomercato.com

23:57 - SOULE' PRIMO OBIETTIVO DEL MONZA PER L'ATTACCO - (LEGGI QUI) 23:53 - WEAH ATTESO A TORINO NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDI' - (LEGGI QUI) 23:45 - SKY - LA JUVENTUS TRATTA ...Il Milan potrebbe tentare l’assalto ad Icardi nel calciomercato estivo, nonostante infatti l’ex Inter si trovi bene in Turchia una storia di Wanda Nara potrebbe dare un indizio sul suo futuro. La ...