Protezione solare | come scegliere quella giusta per te

Leggi su dilei

(Di martedì 27 giugno 2023) Sfatiamo subito un mito:non significa non abbronzarsi, anzi. Sono finiti gli anni in cui le protezioni solari avevano una texture spessa, bianca ed erano difficili da stendere, oggi esistono prodotti specifici, dei veri e propri trattamenti di bellezza capaci di sublimare l’abbronzatura e mantenerla più a lungo. Utilizzare unconadeguata non significa solo abbronzarsi, significa farlo bene e in sicurezza senza il rischio di scottature, desquamazione e macchie cutanee, ma solamente sublimando l’incarnato e creando una tintarella duratura e dorata. Fonte: 123rfSPF secondo il fototipo Quando si sceglie un prodotto, bisogna valutare la propria tipologia di ...