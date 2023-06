Promossi col 9 dopo gli spari alla prof Scrutinio da rifare

L'evento dei giovani europei pubblicizzatovelo Per l'Eye2023 (European Youth Event) che ha ... è soltanto l'ultima di una lunga serie di iniziative dove vengonovalori contrari a quelli ...Sui recenti casi di promozione e bocciatura leggo cose un po' strane.nove in condotta gli scolari che spararono pallini in faccia alla prof. Bocciato ed espulso l'alunno che ha pugnalato, però la famiglia ha presentato ricorso perché anche in questo caso ...... in occasione della rielaborazione dello strumento urbanistico generale, sono statiincontri tra gli estensori del P. U. C. e la cittadinanza,fine di garantire e sostenere i principi di ...

Prof colpita da pallini e studenti promossi col 9. Valditara: dirigente ... il Resto del Carlino

Con l'apertura della stazione di rifornimento di idrogeno ad alta pressione di Air Liquide a Fos-sur-Mer (Marsiglia) e la disponibilità di Iveco Group a consegnare camion a idrogeno dalla fine del 202 ...Il Ministro, avuta la relazione degli ispettori, parla di “non corretta applicazione” della legge e invita la scuola a “riconsiderare in autotutela le decisioni prese” sulla promozione dei due student ...