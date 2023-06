Prof colpita in aula con la pistola a pallini | Valditara chiede alla preside di riconvocare il consiglio di classe

(Di martedì 27 giugno 2023) “Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo ildiper riflettere e rivalutare la situazione”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo, Isabella Sgarbi, dove due degli allievi che avevano sparatodi gomma a una docente sono stati promossi con il 9 in condotta. Nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva inviato un’ispezionescuola. La comunicazione da parte del ministro Giuseppedi rivedere il voto agli studenti, ha aggiunto Sgarbi, “è stata comunicata dall’Ufficio scolastico regionale”. Il ministroha detto: “Con riguardovalutazione della condotta degli alunni coinvolti nel noto episodio accaduto all’Istituto Superiore Viola Marchesini di Rovigo, visti gli esiti ...

Scuola, Valditara sulla prof colpita dai pallini: "Rivedere il voto agli studenti" | La preside: "Rivaluteremo la situazione"

