Prof assente 20 anni su 24 | come ha fatto? Tutti i permessi di Cinzia De Lio | «Ha preso tre lauree e i diplomi in pianoforte e pet therapy»

La Cassazione ha destituito la docente, ma il punto non è il suo uso spregiudicato dei permessi quanto l'incompatibilità con l'insegnamento per un'attività 'carente, imprecisa, casuale, improvvisata' ...Ecco qualche aneddoto sulla sua carriera di insegnante : 'In 30 anni, ho dato una sola nota, proprio perché il ragazzo mi sfidò, dicendomi '. me la dia' non potevo fare altro, quando devo dare un'...Cinzia Paolina De Lio: professoressadal lavoro 20 anni su 24 Nonostante il licenziamento della professoressa di Chioggia sia fondato su altre motivazioni, quello che ha colpito è stata la ...

Prof assente per 20 anni, come ha fatto La rete di congedi e permessi e le parole di un'ex alunna: "Con lei stranezze e ... Tecnica della Scuola

La Cassazione ha destituito la docente, ma il punto non è il suo uso spregiudicato dei permessi quanto l'incompatibilità con l'insegnamento per un'attività "carente, imprecisa, casuale, improvvisata” ...«Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione». Così la dirigente ...