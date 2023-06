Procida | truffano settantenne e poi tentano la fuga in traghetto

Leggi su anteprima24

Non si arresta l'assalto dei truffatori di anziani sulle isole del golfo di Napoli, la cui attività viene però contrastata dalle forze dell'ordine. Ieri ai carabinieri hanno salvato in extremis gli averi di unache era caduta nella trappola di due persone che l'avevano imbrogliata con una telefonata in cui, spacciandosi proprio per uomini dell'Arma, le avevano fatto credere che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. I due erano poi riusciti a convincere la donna, approfittando della sua preoccupazione e presentandosi fuori casa sua, a farsi consegnare 8.500 euro in contanti e diversi gioielli. La scena però ha destato i sospetti dei vicini che hanno allertato il 112: pochi minuti dopo i due truffatori sono stati bloccati, grazie al pronto intervento dei carabinieri, nei pressi ...