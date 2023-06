Processo a Saviano per diffamazione ai danni di Meloni | premier non sarà sentita

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ stata respinta dal giudice monocratico di Roma la richiesta avanzata dalla difesa di Robertodi sentire in aula, come assunzione di nuovi mezzi di prova, laGiorgianel procedimento che vede imputato lo scrittore pernei confronti del presidente del Consiglio.durante una puntata di ‘Piazzapulita’ su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola ‘bastarda'. All’udienza di oggi sono stati ascoltati in aula il giornalista Corrado Formigli e il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury. ‘’Dopo l’intervista anessuno ha chiesto rettifiche o mandato diffide – ha detto il conduttore di Piazza Pulita rispondendo a una domanda del difensore, l’avvocato Antonio Nobile – ...