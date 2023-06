“Priscilla” | cosa svela il trailer del film di Sofia Coppola con Jacob Elordi nei panni di Elvis

(Di martedì 27 giugno 2023) È stato recentemente rilasciato ildi, il nuovodisulla love story tra la vedova Presley e The King. La pellicola arriva a un anno di distanza dall’di Buz Luhrmann e vedrà come protagonisti Cailee Spaeny e. A distanza di ormai un anno daldiretto da Baz Luhrmann, il mito intramontabile diPresley torna ad essere scomodato. Stavolta, però, da un’altra prospettiva: quella della sua ex moglie,Presley. Approderà nei prossimi mesi il nuovo titolo firmato– che molto probabilmente sarà presentato all’80esima Mostra del Cinema di Venezia – di cui è stato rilasciato di recente il ...

Ma se della storia di Elvis, più o meno si sa quasi di tutto, ditratterà invecePer Coppola, la ex signora Presley rappresenta una sorta di Maria Antonietta degli anni '60 : proprio ...... un orgoglio per il club - le parole dell'allenatrice giallorossaDel Prete - . Sarebbe ... Poi ci siamo sistemate e abbiamo capitoservisse per affrontare quel tipo di partite, riuscendo ...Confermate in giuria:e Chiara Francini . Tra le novità della terza edizione ci sarà il ... Mi dispiace ma senza Tommy non vedrò più Drag Race perché non è la stessa#tzvip pic.twitter.

Tutto quello che c'è da sapere su Jacob Elordi, protagonista del nuovo Priscilla Vanity Fair Italia

L'attore 26enne vestirà i panni di Elvis nel nuovo film di Sofia Coppola dedicato alla sua ex moglie, Priscilla Presley. Un ruolo importante che dovrebbe portarlo anche in Italia al prossimo Festival ...Dopo quasi un anno dall’annuncio del film, A24 ha finalmente pubblicato il primo teaser trailer di Priscilla, il nuovo biopic diretto da Sofia Coppola sull’iconica moglie di Elvis Presley: ecco tutti ...