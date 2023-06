Primo torneo e subito vittoria | Vincenzo Formisano è medaglia d’oro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosuccesso., atleta classe 2014, del team Palaveliero Taekwondo, ha messo tutti in riga nella categoria children prendendosi laalla prima competizione alla quale ha partecipato. Quattro gare disputate e altrettanti successi per lo sportivo di San Giorgio a Cremano nella manifestazione che si è disputata a Grottolella, in provincia di Avellino. Come esordio, insomma, niente male. E il meglio deve ancora venire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.