Prigozhin ha avuto 1 miliardo da Putin | cosa succede ora alla Wagner

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – LahaRussia circa 86 miliardi di rubli (1di dollari) in un anno. Ora, dopo la rivolta abortita e l'esilio di Evgheny, la compagnia di mercenari appare al capolinea. Il presidente russo Vladimirha di fatto graziato combattenti e comandanti, che potranno entrare nei quadri delle forze armate russe o trasferirsi in Bielorussia. Laverrà sostanzialmente smantellata, dovrà cedere le armi pesanti alle forze regolari. Il futuro della compagnia è un punto interrogativo. Il presidente russo Vladimir, che nei suoi interventi pubblici non ha mai nominato, appare intenzionato ad archiviare un capitolo che comprende anche la Concord, la società di catering del capo ...