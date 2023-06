Prighozin in esilio a Minsk Putin ammette | scongiurata la guerra civile

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo i discorsi al popolo, Vladimirha deciso di esprimere di persona la sua gratitudine ai militari che hanno fermato la tentata rivolta della Wagner, riunendoli nella piazza della Cattedrale al Cremlino. "Avete protetto l'ordine costituzionale, la vita, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini, avete tenuto la nostra patria al sicuro da sconvolgimenti, avete di fatto fermato la", ha detto davanti ai vertici del ministero della Difesa, del servizio di Guardia Federale, del servizio di Sicurezza Federale e del ministero degli Interni.ha chiesto anche un minuto di silenzio per ricordare i caduti nei fatti del 24 febbraio: "I veri difensori in tempi difficili hanno ostacolato i disordini, il cui risultato sarebbe stato il caos", li ha lodati, sottolineando come siano state evitate vittime ...

... vicino a Minsk, in Bielorussia, dove adesso dovrebbe scontare una sorta di ''. Il portavoce ... Le prime tensioni con Mosca sono iniziate nell'aprile 2023 quandoha lanciato un appello ...Apparentemente, i fatti sono che Evgeni, capo della compagnia di mercenari Wagner, gli ... Che cosa ha ottenuto in cambio Per sé, l'in Bielorussia (o forse altrove) e l'immunità: non ......audio inviato dal probabilein Bielorussia dove ha trovato rifugio dopo l'incriminazione di atto terroristico con la sua marcia su Mosca dei giorni scorsi. "La Wagner - dice- ha ...

Russia, Prighozin arriva in Bielorussia. Putin loda militari LAPRESSE

Il gruppo mercenario pronto a trasferire attività e caserme in Bielorussia. Il leader punta a mantenere gli affari in Africa e nel resto del mondo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...