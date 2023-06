Presentato a Battipaglia In Cordata per proteggere i minori | una responsabilità collettiva

(Di martedì 27 giugno 2023) Come creare una comunità educante e attiva per evitare fenomeni di abbandono e disagio giovanile? È pienadegli adulti saper riconoscere i segnali di rischio e promuovere interventi di ...

Con questo obiettivo nasce "In Cordata", il progettoquesta mattina al Comune dida Aries Scs, finanziato a valere sul Bando per le Comunita Educanti, pubblicato da "Con i ...Con questo obiettivo nasce "In Cordata", il progettoquesta mattina al Comune dida Aries Scs, finanziato a valere sul Bando per le Comunita Educanti, pubblicato da "Con i ...... aperitivi in musica , esposizioni di strumenti musicali ed area food , in programma il prossimo 7, 8 e 9 luglio a. Il programma dettagliato saràin conferenza stampa. L'...

Presentato a Battipaglia “In Cordata” per proteggere i minori, una ... Gazzetta di Salerno

Battipaglia, giovani lanciano bottiglie contro il liceo Medi danneggiando gli scalini. Sembrerebbe si tratti di un "rito" per festeggiare ...La rassegna, completamente all'ingresso gratuito, si svolge come di consueto nel quadriportico di Santa Maria delle grazie. 15 in tutto gli appuntamenti che si terranno dal giovedì alla domenica nel m ...