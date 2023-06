Premier Padel a Roma | riecco Lebron e Galan per lo show del Foro

(Di martedì 27 giugno 2023) Attenti al lupo. 'El Lobo' è tornato: Juans'è finalmente messo alle spalle l'infortunio a un gomito che ha segnato in negativo la sua primavera, ed è dunque pronto a riprendere posto in campo ...

... che si tratti di tennis o: il Foro Italico, che dal 10 luglio ospiterà per la seconda volta la tappa romana del circuito. La conferma ufficiale è arrivata sabato, con l'...E adesso, quella notizia è arrivata: la reunion di Galan e Lebron andrà in scena ufficialmente con ildel Foro Italico , a Roma. I due, tornati dunque coppia dopo una serie di ......che ha annunciato anche che formalizzerà la richiesta di intitolazione di una via all'ex, ... in particolare, sono state aggiunte 5 campi di, una attività di ristorazione, un campetto di ...

Premier Padel a Roma, riecco Lebron e Galan! La coppia per lo show del Foro La Gazzetta dello Sport

Il fuoriclasse andaluso ha superato l’infortunio a un gomito: i Galacticos tornano insieme e daranno spettacolo al Foro Italico dal 10 luglio. A Valladolid, Coello e Tapia perdono da Di Nenno-Stupaczu ...Il padel, uno sport in rapida crescita, si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo e anche in Italia ne abbiamo testimoniato una significativa crescita. Solo nel nostro paese, il numero di pra ...