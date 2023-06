Pozzuoli | domenica 2 luglio tornano le Frecce Tricolori

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) , unica esibizione in Campania per il 2023 Le. Dopo l’indimenticabile spettacolo del 16 ottobre scorso, la Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà nuovamente i cieli della nostra cittàa partire dalle ore 17, unica esibizione in Campania per il 2023. Il “AirShow” (organizzato da Comune di, Aeronautica Militare, Accademia Aeronautica, AeroClub d’Italia e AeroClub Benevento) sarà preceduto venerdì 30 giugno dalle prove generali e, nella mattinata del 2, dalla presenza sul lungomare Pertini di un simulatore di volo dell’Aeronautica Militare (fedele riproduzione di una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle...