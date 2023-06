Potevamo soffocali nel sangue Putin? Golpe | che fine faranno quelli della Wagner

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) In un discorso televisivo lunedì sera il presidente russo Vladimirha detto di aver dato l'ordine "di evitare spargimenti di" durante la tentata rivolta del gruppo paramilitaredel 24 giugno, ringraziando i russi per il loro "patriottismo" e la loro unità. "Ringrazio voi per la vostra resilienza, la vostra unità e il vostro patriottismo. Questa solidarietà ha dimostrato che ogni ricatto, ogni tentativo di creare disordini interni sono destinati al fallimento", ha dettorivolgendosi ai cittadini russi in un discorso di dura condanna dell'ammutinamento dello scorsosettimana. "Fin dall'inizio degli eventi, sono state prese misure su mie dirette istruzioni per evitare un grande spargimento di", ritenendo che l'Occidente e l'Ucraina volessero "un tale ...