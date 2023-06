(Di martedì 27 giugno 2023) Sono già 260 ma entro luglio saliranno a 7000 gli uffici postali deiin cui sarà possibile usufruire di servizie di. Grazie al progetto Polis – promosso dal governo e finanziato con 800 milioni nell’ambito del Pnrr -Italiane punta a trasformare gli uffici sui territori nella “casa” dei servizi digitali, dove si può trovare uno sportello unico in grado di rendere semplice e veloce l’accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione. L’obiettivo del progetto Polis, infatti, è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del paese e il superamento del gap digitale neie nelle aree interne. Obiettivo coerente con la strategia diItaliane ...

Poste porta nei piccoli centri giustizia amministrativa e Inps. Modelli da seguire Il Foglio

