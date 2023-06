Poste | negli uffici Polis disponibili i servizi Inps | entro luglio numero salirà a 7 mila

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – In collaborazione con Tg.itentra nel vivo con idell’. Il progetto diItaliane punta a trasformare gliPostali nella casa deidigitali, uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l'accesso aidella Pubblica Amministrazione in 7comuni al di sotto dei 15abitanti. Sonogià in 260Postali iper i pensionati, che potranno richiedere allo sportello il cedolino della propria pensione, la Certificazione Unica e il modello 'Obis M', che riassume tutti i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Isaranno ...