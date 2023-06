Poste Italiane assume | chi può candidarsi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 giugno 2023)sta continuando la sua ricerca di personale e ha aperto le nuove candidature il 23 giugno. Ci sono 205 posizioni disponibili nel ruolo di consulente finanziario a seguito di formazione e crescita professionale. La data di scadenza è a lungo termine, a differenza di quanto avviene di solito. Come spesso accade nelle assunzioni presso, anche in questa ultima chiamata, la ricerca è rivolta a diverse regioni del territorio italiano. Stanno cercando personale in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e altre regioni. Nella domanda di candidatura è possibile indicare la preferenza territoriale. Per poter presentare la candidatura, è necessario possedere una laurea in ambito commerciale o ingegneristico. Di seguito sono riportate tutte le informazioni sulla nuova opportunità di lavoro presso ...