Pos obbligatorio tabaccai | anche per sigarette e marche da bollo | revocato l’esonero

(Di martedì 27 giugno 2023) Pos, da oggipere valori bollati. A comunicarlo è l’Agenzia delle Dogane, che con la Determinazione Direttoriale Prot. 355282/RU del 36 giugno 2023 revoca quanto previsto dalla precedente la Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022.In poche parole, inon potranno più rifiutare i pagamenti elettronici per, prodotti soggetti a monopolio, valori bollati e postali. L’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con Pos è in vigore dal 2013, ma le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici sono scattate solo dal 30 giugno 2022.dall’obbligo introdotto lo scorso ottobre era arrivato dopo aver ascoltato le voci deiche già ...

Dunque obbligo delanche per i rivenditori di generi di monopolio nonché per i titolari di patentino. Le rivenditorie di tabacchi e titoli, in Italia, sono circa 50mila. Rischio doppia sanzione. ...Questo cambiamento è stato resoper tutte le Pubbliche Amministrazioni in conformità ... MAV, Reti Amiche eVirtuale. Riscatti Ricongiunzioni e Rendite Il servizio di " Riscatti ...Vista la sua utilità e per limitare l'uso del contante, ildal 2022 per artigiani e per tutti gli altri lavoratori autonomi o possessori di un'attività fisica che hanno bisogno di ...

Pos obbligatorio tabaccai, anche per sigarette e marche da bollo

Il dietrofront dell’Agenzia delle Dogane arriva con la determinazione del 26 giugno 2023 del direttore Roberto Alesse. Chi non accetta pagamenti elettronici rischia la doppia sanzione ...Pos in tabaccheria, torna il bancomat per sigarette e marche da bollo. Dietrofront delle Dogane sull’esclusione prevista nell’autunno 2022.