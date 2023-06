Pos in tabaccheria | torna il bancomat per sigarette e marche da bollo

Nessuna esenzione per l'obbligo delin: l'agenzia delle Dogane è tornata sui suoi passi rispetto alla decisione precedente che esonerava i titolari di tabaccherie ad avere lo strumento per i pagamenti elettronici ...Dietrofront delle Dogane sull'esclusione prevista nell'autunno 2022: le offerte sul mercato consentono di ridurre i costi per i micro - pagamenti Marcia indietro. L'obbligo delinnon conosce esenzioni. L'agenzia delle Dogane con una determinazione del 26 giugno 2023 (e immediatamente operativa) del direttore Roberto Alesse cancella la precedente posizione ...... che sia unmobile o fisso. Qual è la convenienza Di fatto le offerte sono numerose, il ... bar,o alimentari, dove generalmente le spese compiute ammontano a cifre poco elevate, e ...

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al credito d’imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per trasmettere al Fisco i dati dei corrispetti ...L’obbligo del Pos in tabaccheria non ha esenzioni, il tabaccaio deve accettare il pagamento elettronico per tutti gli acquisti. L’agenzia delle Dogane con una determinazione del 26 giugno – diffusa og ...