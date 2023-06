Portanova ricorre in appello | tra i testimoni anche il batterista dei Maneskin

(Di martedì 27 giugno 2023) Novità sulla questione che riguarda il calciatore, condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

celebre batterista dei Maneskin, amico della presunta vittima con il quale la stessa avrebbe avuto un lungo scambio di messaggi che, a detta di, proverebbero l'innocenza di quest'ultimo. Manolo, condannato a 6 anni per stupro di gruppo insieme allo zio Alessio Langella, ha depositato ricorso presso Corte di Appello. Un 17enne è stato condannato a 3 anni, mentre in autunno si aprirà

Novità sulla questione che riguarda il calciatore, condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo ...Come previsto Manolo Portanova ha presentato istanza di ricorso in corte d'appello contro la sentenza di primo grado che l'ha condannato a sei anni di carcere con l'accusa di stupro di gruppo. I legal ...