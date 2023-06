Ponte sullo Stretto | all’ad Ciucci deleghe per gestione società

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 giugno 2023) caption id="attachment 343429" align="alignleft" width="300" Pietro/captionSi è riunito il primo Consiglio di amministrazione delladi Messina presieduto da Giuseppe Recchi. Il Cda, si legge in una nota, ha deliberato l`assetto dei poteri riconoscendo al presidente l`incarico di mantenere i rapporti con autorità, enti e organismi istituzionali, d`intesa e in coordinamento con l`amministratore delegato.All`amministratore delegato Pietro, sono stati conferiti tutti i poteri per laordinaria e straordinaria della, necessari per il conseguimento dell`oggetto sociale, con esclusione delleassegnate al presidente, delle materie riservate al Cda e quelle non delegabili a norma di legge. L`amministratore delegato, conclude ...