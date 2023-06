Ponte Morandi | ex ministro Delrio al processo | “Verifiche sui controlli? Non spettavano a me” Ma la parente di una vittima lo contesta

(Di martedì 27 giugno 2023) “Io mi aspettavo che si mettessero in campo tutte le misure atte a garantire la sicurezza: le modalità non erano decise a livello politico. Le risorse per una vigilanza capillare non erano sufficienti, ma ero convinto che dellea campione venissero eseguite. Però era solo il mio pensiero, perché non rientrava nella mia competenza verificare che fossero effettivamente eseguite”. Lo ha detto il senatore del Pd Grazianodelle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2015 al 2018, sentito come testimone nelin corso a Genova per il disastro del. L’ex capogruppo dem alla Camera è uno dei testi più prestigiosi chiamati a deporre dalla Procura, che l’aveva già ascoltato nel corso delle indagini a proposito dei(o meglio, ...

Stava rispondendo ad alcune domande dei cronisti subito dopo la sua deposizione al processo in corso per il crollo delquando una voce femminile ha apostrofato l'ex ministro Graziano Delrio in questo modo: "Se lo aspettava il crollo E' rimasto sorpreso". L'ex ministro Graziano Delrio, che non poteva ...Lo ha detto oggi in aula nell'ambito del processo per il crollo del, Graziano Delrio, che è stato ministro per le Infrastrutture e i Trasporti dal 2015 al giugno del 2018. "Come ...Lo ha detto oggi in aula, nell'ambito del processo per il crollo del, Graziano Delrio, che è stato ministro per le Infrastrutture e i Trasporti dal 2015 al 2018. 'Come ministro, quindi, ...

Ponte Morandi, l'ad di Autostrade Castellucci e i compensi record nell'anno del crollo: la denuncia di Report Corriere TV

Stava rispondendo ad alcune domande dei cronisti subito dopo la sua deposizione al processo in corso per il crollo del ponte Morandi quando una voce femminile ha apostrofato l'ex ministro Graziano Del ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla redazione da parte del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi dopo l'inchiesta "La Gallina dalle uova d'oro" di Danilo Procaccianti: ...