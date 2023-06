(Di martedì 27 giugno 2023) "La sicurezza e la manutenzione non solo delle autostrade ma anche delle ferrovie e delle dighe sono state sempre obiettivi primari del ministero, come indicato anche dagli obiettivi strategici che ...

...interrogazioni parlamentari formulate nel 2015 e nel 2016 dal senatore Maurizio Rossi che sollecitando la realizzazione della Gronda autostradale poneva alcune questioni sul 'grave problema del...... la passeggiata che collega Stazioni Marittime aAndrea Doria e che rappresenta un punto di passaggio per gli oltre 1.000.000 crocieristi che ogni anno scelgonocome destinazione ......In Primo Piano Strage di, tra le vittime anche l'imprenditore Giorgio Donaggio Posted on 15 Agosto 2018 Author Redazione Savona. C'è anche Giorgio Donaggio tra le vittime del crollo di...

Ponte Genova, Delrio, risorse vigilanza capillare insufficienti - Cronaca Agenzia ANSA

"La sicurezza e la manutenzione non solo delle autostrade ma anche delle ferrovie e delle dighe sono state sempre obiettivi primari del ministero, come indicato anche dagli obiettivi strategici che ne ...Genova – È arrivato a piedi. Circondato dal servizio di sicurezza, ha percorso via Garibaldi a passo deciso. Davanti al portone di Palazzo Tursi lo attendeva il sindaco Marco Bucci con la fascia trico ...