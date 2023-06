(Di martedì 27 giugno 2023) I Mobilierino lae discutono sulla conduzione dei campi di gioco. IlCarloè ottimista e spera di allestire unacompetitiva per la ...

I Mobilieririnnovano la squadra e discutono sulla conduzione dei campi di gioco. Il nuovo allenatore Carlo Caramelli è ottimista e spera di allestire una squadra competitiva per la ...Un nome che scalda i cuori della tifoseria: Umberto è infatti il figlio di Romano, storico presidente rossoblù dal 1989 al 1997 con cui ilraggiunse la promozione in Serie C2. ...Originaria di(Pisa), Ediviveva a Lajatico , dove gestiva un'azienda agricola assieme al marito, scomparso 22 anni fa. È stata una figura fondamentale per la vita e la carriera ...

Ponsacco, Aringhieri rinnova la squadra, Caramelli nuovo allenatore Quotidiano Sportivo

Numerosi movimenti di mercato nelle squadre di serie D della nostra provincia, tra conferme, partenze ed arrivi.Dai Mobilieri è attesa la conferma dell’arrivo del direttore sportivo Aringhieri e del nuovo allenatore Caramelli.