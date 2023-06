Ponciroli | «Inter | Thuram bell’acquisto Operazione giusta»

Leggi su inter-news

(Di martedì 27 giugno 2023) Fabrizioha parlato di Marcus, attaccante francese 25enne in arrivo all’. Le sue dichiarazioni.– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico l’Marcus? È un gran, è un gran bel giocatore. Ancora non è pronto, ha dei limiti e si perde in alcuni momenti nel campo, però ha gamba e corsa. È un gran bel giocatore e credo abbia scelto la squadra. Si può integrare bene con Lautaro Martinez e Lukaku se dovesse rimanere, credo sia un acquisto molto intelligente. Non credo fosse l’acquisto giusto per il Milan e quindi direi che è l’...