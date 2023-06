Pompei | scoperto “antenato della pizza” in un affresco

Come spiegano gli archeologi del Parco Archeologico di, si suppone che accanto a un calice di vino, posato su un vassoio di argento, sia raffigurata una focaccia di forma piatta che funge da ......le attestazioni rinvenute finora ci sia un confronto puntuale per l'affresco recentemente, ... Sangiuliano: uno scrigno di tesori 'non finisce mai di stupire, è uno scrigno che rivela ...Una pizza prima della mozzarella e della 'pummarola': è quella rappresentata in un affrescoin una casa - panificio dell'Insula 10 - Regio IX. In una natura morta, tra un calice di ...

Raffigurata una focaccia servita con melograno, datteri e spezie, accompagnata da vino, che veniva offerta agli ospiti ...Nel Parco archeologico di Pompei è stato ritrovato un affresco con natura morta in cui compare un possibile antenato della pizza ...