Pompei non finisce di stupire | scoperto antenato della pizza in un dipinto di 2000 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu – Il pomodoro ovviamente non c’era. Quello, come noto, fu importato in Europa soltanto con la scoperta dell’America. Non c’era neppure la mozzarella, ma quella che potete vedere in questodi 2.000fa sembra proprio una, o se vogliamo essere precisi, dunque un po’ noiosi e privi di sacrosanta fantasia, unodierna. E’ la nuova straordinaria scoperta fatta, neanche a dirlo, a. Si tratta di un bellissimo affresco con natura morta, emerso in questi giorni nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10Regio IX. Era rappresentato sulla parete di un’antica casa romana., l’in natura morta: la ...